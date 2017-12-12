Здоровая психика названа причиной долголетия итальянцев
Итальянские ученые назвали особенности психики людей, которые прожили 90 и более лет.
Объектами их исследования стали жители деревень на берегу Средиземного моря. Исследователи выяснили состояние здоровья 29 человек в возрасте от 90 до 101 года и сравнили эти показатели с их родственниками 51-75 лет.
Несмотря на то, что физическое здоровье людей более старшего возраста было хуже, их психика оказалась более здоровой, чем у родных. Ученые отметили, что долгожители обладают упрямством, властностью, уверенностью в себе и привязанностью к семье, сообщает «Газета.ru».
В дальнейшем исследователи намерены изучить биологические характеристики пожилых людей и установить их взаимосвязь с физическими и психическими особенностями.
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