Здоровая психика названа причиной долголетия итальянцев

Итальянские ученые назвали особенности психики людей, которые прожили 90 и более лет.

Объектами их исследования стали жители деревень на берегу Средиземного моря. Исследователи выяснили состояние здоровья 29 человек в возрасте от 90 до 101 года и сравнили эти показатели с их родственниками 51-75 лет.

Несмотря на то, что физическое здоровье людей более старшего возраста было хуже, их психика оказалась более здоровой, чем у родных. Ученые отметили, что долгожители обладают упрямством, властностью, уверенностью в себе и привязанностью к семье, сообщает «Газета.ru».

В дальнейшем исследователи намерены изучить биологические характеристики пожилых людей и установить их взаимосвязь с физическими и психическими особенностями.

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