У здания волонтерской организации в Одессе прогремел взрыв

В Одессе во дворе дома, где расположена общественная организация «Самооборона Одессы», прогремел взрыв. В правоохранительных органах заявили, что неизвестные взорвали гранату.

Как сообщает РБК со ссылкой на местное издание «Думская», инцидент произошел ночью на улице Канатной у дома 35 в Одессе. В здании находится центр, который занимается сбором помощи для украинских солдат, а также несколько волонтерских организаций.

В полиции пояснили, что неизвестные взорвали гранату, вследствие чего пострадала припаркованная неподалеку от здания машина. Следователи завели дело по части 2 статьи 194 УК Украины (умышленное повреждение или порча имущества путем поджога или подрыва).

В августе 2015 года у здания «Самообороны Одессы» неизвестные взорвали бомбу мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте.

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