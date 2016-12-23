У здания турецкой миссии в Брюсселе обезврежена самодельная бомба

Правоохранительные органы Бельгии обезвредили самодельное взрывное устройство, которое было обнаружено перед зданием Турецкой федерации в Брюсселе. Об этом сообщил журналистам официальный представитель городской прокуратуры Дени Гэман.

По его словам, бомба представляла собой газовый баллон с подведенными к нему проводами. Саперы обезвредили устройство, хотя не уверены, что оно способно было взорваться, - сообщает «Интерфакс».

В Брюсселе начато расследование. Полицейская лаборатория ищет следы злоумышленников, изучаются записи камер видеонаблюдения.