У здания турецкой миссии в Брюсселе обезврежена самодельная бомба
Правоохранительные органы Бельгии обезвредили самодельное взрывное устройство, которое было обнаружено перед зданием Турецкой федерации в Брюсселе. Об этом сообщил журналистам официальный представитель городской прокуратуры Дени Гэман.
По его словам, бомба представляла собой газовый баллон с подведенными к нему проводами. Саперы обезвредили устройство, хотя не уверены, что оно способно было взорваться, - сообщает «Интерфакс».
В Брюсселе начато расследование. Полицейская лаборатория ищет следы злоумышленников, изучаются записи камер видеонаблюдения.
Следующая новость Трамп согласился с Путиным в оценке российско-американских отношений
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии