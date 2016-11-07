У здания британского посольства в Москве состоялась акция в поддержку дипломатов РФ
Около 300 человек приняли участие в акции протеста у посольства Великобритании в Москве. Выступавшие выразили поддержку действиям России в Сирии и осудили антироссийскую политику Запада, в частности Великобритании.
Аналогичная акция прошла у здания посольства и в субботу вечером, - сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что у посольства России в Лондоне протестующие против действий РФ в Сирии завалили вход в дипломатическое представительство руками от манекенов.
Анализ событий России и мира
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