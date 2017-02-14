В здании Ростуризма прошли обыски
Следственный комитет и УФСБ по Краснодарскому краю провели обыски в рамках расследования работы действующего советника главы Ростуризма Евгения Кудели на посту главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
По словам начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Светланы Сергеевой, проверки, которые прошли во вторник в Федеральном агентстве по туризму, никак не связаны с работой ведомства.
По данным источников, по итогам обыска Куделя был задержан.
В июле 2016 года Евгений Куделя написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает «РИА Новости».
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии