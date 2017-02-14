В здании Ростуризма прошли обыски

Следственный комитет и УФСБ по Краснодарскому краю провели обыски в рамках расследования работы действующего советника главы Ростуризма Евгения Кудели на посту главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

По словам начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Светланы Сергеевой, проверки, которые прошли во вторник в Федеральном агентстве по туризму, никак не связаны с работой ведомства.

По данным источников, по итогам обыска Куделя был задержан.

В июле 2016 года Евгений Куделя написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает «РИА Новости».

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