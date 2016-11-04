В здании парламента Австрии загорелась крыша

В Вене произошел пожар в здании Национального совета (парламента) Австрии. Пострадавших в результате происшествия нет.

Крыша парламента загорелось рано утром, сообщает издание "Известия". Причина происшествия уточняется, известно, что очаг возгорания находился в вентиляции здания. Столб черного дыма от пожара поднимался на высоту нескольких десятков метров. В ликвидации огня принимали участие 17 пожарных машин и около 70 спасателей.

Здание парламента Австрии было построено в конце 19 века, его используют в качестве помещения для депутатов Национального совета с 1918 года.