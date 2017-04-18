В здании мэрии города Миасс проводятся обыски

Сотрудники МВД России по Челябинской области проводят обыски в здании администрации города Миасс.

Проводится выемка документации в связи с проверкой законности сделок с земельными участками в округе, в период с 2015 года по настоящее время, сообщает РИА Новости.

Бывший глава Миасса Виктор Ардабьевский был арестован в 2013 году и этапирован из Миасса в Москву. По данным ФСБ, он причастен к организации в 2005 и 2008 годах двух убийств коммерсантов.

Город Миасс входит в перечень исторических городов России. Расположен на реке Миасс, у подножия Ильменских гор, в 96 км к западу от областного центра Челябинска. В Миасском городском округе расположен Ильменский минералогический заповедник.