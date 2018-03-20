На здании британского МИД появилось фото Владимира Путина
Фасад здания внешнеполитического ведомства Великобритании на некоторое время украсило изображение президента России Владимира Путина.
Оно было выполнено в виде световой проекции и сопровождалось надписью Miss me? («Скучали по мне?»). Инсталляция была проведена арт-группой Philosoraptor, передает Ura.ru со ссылкой на соответствующий ролик в YouTube.
В нем отмечено, что сегодня Запад обвиняет Путина во всех грехах, в том числе во вмешательстве в президентские выборы в США, отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и обрушении курса биткоина. Авторы добавили, что русские любят своего лидера и поэтому переизбрали на новый срок. Они призвали уважать выбор россиян.
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