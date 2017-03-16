Здание русского центра во Львове отдадут под музей националистов

Русское культурное общество имени Пушкина во Львове выселяют из занимаемого помещения, в котором будет создан «Музей революции достоинства и борьбы с Россией».

Соответствующее решение властей дважды оспаривалось русской общиной, но суды Львова встали на сторону администрации. Львовский журналист и политолог Олег Ростовцев в интервью НСН отметил очевидную политическую подоплеку в данной ситуации.

«Нельзя не видеть в подобных действиях очевидного политического аспекта. Бесконечно огорчает и беспокоит ситуация этнического и культурного противостояния между украинским и русским народами, расколовшего в последние годы Украину», - сказал он. Журналист добавил, что решение львовских властей явно противоречит как законодательству Украины, так и Декларации прав человека ООН и другим международным нормативным актам.

Кроме того, он предположил, что в отнятом у русского общества здании не будет никакого музея. По мнению Ростовцева, его продадут с аукциона, поскольку оно находится в центре города и имеет коммерческую ценность.

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