Зайцев забросил первую шайбу в составе «Торонто»
Российский защитник Никита Зайцев, перешедший в этом межсезонье в клуб НХЛ «Торнто Мейпл Лифс», забросил первую шайбу за новый клуб в товарищеском матче.
Встреча прошла на домашней арене «Торонто» и закончилась победой «листьев» со счетом 3:2.
24-летний россиянин, для которого эта игра стала дебютной, забросил шайбу на 30-й минуте встречи, а одним из его ассистентов стал другой российский защитник «Торонто» Ринат Валиев. Также у «Торонто» отличились Морган Райлли (48) и Мэтт Ханвик (65). У «Монреаля» голы забили Даниэль Одетт (14) и Даниэль Карр (60).
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