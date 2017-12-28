РПЦ займется развитием религиозного туризма в России
Ростуризм и Русская Православная церковь договорились о совместном развитии совместно религиозного туризма в России.
«Совсем недавно мы с епископом Тихоном... подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России», – рассказал газете «Известия» глава Ростуризма Олег Сафонов.
Он отметил, что новое направление имеет перспективы не только на внутреннем, но и на въездном туризме, так как в 2018 году в России пройдет Чемпионат мира по футболу.
Ранее в Ростуризме обещали составить черный список отелей, которые будут неправомерно завышать цены во время ЧИ-2018, сообщает «Федерал пресс».
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