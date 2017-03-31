Заявление Тиллерсона о «российской агрессии» вызвало недоумение в МИД РФ

Департамент информации и печати МИД РФ прокомментировал заседание Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

В ведомстве предположили, что для поддержания единства в рядах НАТО необходим сильный объединяющий мотив. «Натовским министрам, как следует из их же комментариев, долго искать такой мотив не пришлось – у них на уме всегда одно и то же: миф о «российской угрозе», клевета о «российской агрессии» и бесконечные заклинания о необходимости ей «коллективно противостоять», - говорится в сообщении МИД.

Недоумение Москвы вызвали соответствующие заявления главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона. В связи с этим в ведомстве усомнились в возможности «конструктива» в российско-натовских отношениях из-за зацикленности Штатов и их союзников на «сдерживании России».

«Вывод один: только коренное изменение самой природы этого альянса, безнадежно увязшего в собственном прошлом, может дать шанс на перемены к лучшему в сфере обеспечения европейской безопасности», - заключили в МИД.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД, НАТО
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