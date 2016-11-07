Заявление министра обороны Молдавии о выводе миротворцев возмутило Шаманова

Председатель комитета по обороне Госдумы РФ генерал-полковник Владимир Шаманов выразил возмущение по поводу заявления министра обороны Молдавии Анатолия Шалару о том, что он договорился с украинским коллегой по поводу создания «зеленого коридора» для вывода российских миротворцев из Приднестровья.

- Тут комментировать нечего. Чтобы министр обороны Молдавии брал гарантии ОБСЕ и ООН. Это не смешно, а просто возмутительно. Учитывая, что это касается международных отношений, можно сказать, что этот господин как минимум бестактно поступает, взваливая на себя непомерную ношу, - цитирует Шаманова ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

По словам главы комитета по обороне, необходимо подождать реакции на слова главы молдавского военного ведомства первых лиц государства.

- Считаю это заявление провокационным, но требующим очень внимательного отношения. Все-таки он должностное лицо и имеет начальников, так вот начальники должны это прокомментировать, - заявил Шаманов.

Парламентарий также подчеркнул, что если обстановка в Приднестровье будет искусственно накаляться такого рода высказываниями, «мало не покажется ни украинским властям, ни молдавским».

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