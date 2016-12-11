СМИ заявили о захвате Пальмиры боевиками
В Сирии возобновились бои в районе Пальмиры. Мировые СМИ сообщают, что боевикам удалось захватить древний город.
По предварительным данным, боевики зашли в город с нескольких сторон. Правительственная армия была вынуждена отступить, но сражение продолжается. Террористы пытаются максимально закрепиться в городе, сообщает РИА "Новости".
Российские ВВС ранее нанесли удары по боевикам, чтобы помешать им закрепиться в городе. Несмотря на большие потери, террористам удалось продолжить наступление. В штабе РФ подчеркивают, что не наносят удары по жилым кварталам.
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