СМИ заявили о захвате Пальмиры боевиками

В Сирии возобновились бои в районе Пальмиры. Мировые СМИ сообщают, что боевикам удалось захватить древний город.

По предварительным данным, боевики зашли в город с нескольких сторон. Правительственная армия была вынуждена отступить, но сражение продолжается. Террористы пытаются максимально закрепиться в городе, сообщает РИА "Новости".

Российские ВВС ранее нанесли удары по боевикам, чтобы помешать им закрепиться в городе. Несмотря на большие потери, террористам удалось продолжить наступление. В штабе РФ подчеркивают, что не наносят удары по жилым кварталам.