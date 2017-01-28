СМИ заявили о задержании лидера «Шалтая-Болтая»
По данным издания Росбалт, в 2016 году был задержан журналист Владимир Аникеев (Льюис), который создал сайт "Шалтай-Болтай". СМИ утверждает, что Аникеев дал показания против замглавы ЦИБ ФСБ.
Журналисту предъявили обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации. Аникеев в конце октября прибыл из Украины в Петербург, где и был задержан. РЕчь идет о ресурсе "Шалтай-Болтай", на котором размещалась переписка помощника президента РФ Владислава Суркова.
– Аникеев сразу начал сотрудничать со следствием и давать развернутые показания, в которых неоднократно упоминался Михайлов — как лицо, связанное с командой "Шалтай-Болтая", – заявил источник. Замглавы ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов проходит по делу о госизмене, напоминает "Коммерсантъ".
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