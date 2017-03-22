В СБУ заявили о задержании агентов российских спецслужб
Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук заявил о задержании девятерых сотрудников российских спецслужб.
По его словам, «резидентурная сеть» действовала на юго-востоке Украины. К ее созданию якобы непосредственно причастно Главное управление разведки ВС России, сообщает RNS со ссылкой на украинские СМИ.
Ткачук заявил, что в задачи российских агентов входило проникновение на объекты критической инфраструктуры и объекты ВСУ для сбора информации о них.
Российская сторона пока никаких комментариев по этому поводу не дает.
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