США заявили о возможности введения новых санкций против России
Американский сенатор Крис Мерфи объявил о возможности ввести новые санкции против России из-за вмешательства в выборы США.
Вашингтон не раз обвиняли Москву в хакерских атаках с целью повлиять на результаты избирательной гонки. Однако никаких доказательств влияния РФ на результаты выборов Америка не предъявила, - рассказывает РИА Новости.
В выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Мерфи заявил: «Возможно введение санкций помимо тех, которые были наложены еще Обамой».
В конце декабря 2016 года США ввела ограничительные меры против девяти российских компаний и физических лиц.
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