США заявили о возможности введения новых санкций против России

Американский сенатор Крис Мерфи объявил о возможности ввести новые санкции против России из-за вмешательства в выборы США.

Вашингтон не раз обвиняли Москву в хакерских атаках с целью повлиять на результаты избирательной гонки. Однако никаких доказательств влияния РФ на результаты выборов Америка не предъявила, - рассказывает РИА Новости.

В выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности Мерфи заявил: «Возможно введение санкций помимо тех, которые были наложены еще Обамой».

В конце декабря 2016 года США ввела ограничительные меры против девяти российских компаний и физических лиц.