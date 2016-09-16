В МИД РФ заявили о смягчении позиции Анкары в вопросе об отставке Асада
Турция и еще ряд стран начинают отказываться от ультимативного требования отставки президента Сирии Башара Асада, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
- Турция и еще ряд стран начинают проявлять гибкость в том, что касается ультиматумов: дескать вот завтра Асада, чтобы не было, и только потом мы начнем говорить о чем-то касательно будущего устройства Сирии, - сказал он журналистам в Бишкеке. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее в июле 2016 года в Анкаре заявляли, что нормализация турецко-сирийских отношений возможна только после ухода президента Сирии Башара Асада со своего поста, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
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