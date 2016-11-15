США заявили о «решительном осуждении» всего комплекса действий ВКС РФ в Сирии

Выступая на регулярном брифинге для журналистов, представитель Госдепартамента США Элизабет Трюдо заявила, что действия Воздушно-космических сил в Сирии являются «нарушением международного права».

- Сегодняшнее возобновление ударов ВКС России в Сирии вызывает разочарование, - цитирует Трюдо ТАСС.

На просьбу уточнить, что конкретно нарушает международное право, дипломат ответила, что США недовольны «всем комплексом» действий России в Сирии.

Ранее Министерство обороны РФ назвало «очередной ложью» сообщение об обстреле госпиталя в Алеппо, заявив, что российская авиация уже больше трех недель не наносит ударов по Алеппо и его окрестностям.

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