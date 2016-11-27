CША заявили о провале попыток России повлиять на результаты президентских выборов

Результаты президентских выборов в США отражают волю американского народа, несмотря на провальные попытки России повлиять на их ход с помощью кибератак, заявил неназванный высокопоставленный чиновник газеты The New York Times.

По его мнению, в Кремле ожидали, что общественный резонанс, спровоцированный инициированными российской стороной разоблачениями, вызовет вопросы о прозрачности избирательного процесса и лишит легитимности избранного президента.

- Тем не менее, поскольку мы не знаем, планировали ли русские какие-либо вредоносные атаки в день выборов, мы также не знаем, воздержатся ли они от подобных попыток в дальнейшем, - заявил источник издания в администрации.