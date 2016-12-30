В ЛНР заявили о присутствии на линии соприкосновения в Донбассе 19 тысяч силовиков

Командование Вооруженных сил Украины сосредоточило на линии соприкосновения в Донбассе более 19 тысяч военнослужащих. Об этом журналистам рассказал начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.

- Силы и средства противника, сосредоточенные в зоне конфликта, по состоянию на декабрь 2016 года составили: личного состава – 19 464 человека; танков – 186 единиц; артиллерийских установок калибром 152 и 122 мм – 235 единиц; минометов калибром 82 и 120 мм – 100 единиц; РСЗО – 80 единиц; боевых бронированных машин (БТР, БМП) – 621 единица, – цитирует Анащенко ЛуганскИнформЦентр.

Ранее на заседании Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе было достигнуто соглашение о полном прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе с 24 декабр. Однако ВСУ нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.