СМИ заявили о применении боевиками химоружия в Алеппо

Ополченцы в сирийском Алеппо сообщили, что боевики используют химическое оружие. По предварительным данным, снарядами с отравляющим газом были обстреляны сирийские военные и ополченцы на юго-западе города.

Название вещества не уточняется. В Алеппо продолжает сохраняться сложная ситуация, боевики интенсивно обстреливают военных и гуманитарные коридоры. Бои идут в районе Аль-Асад, сообщает издание "Ведомости".

Сегодня Минобороны России сообщило, что военные РФ и Сирии уже 13 дней не совершают полеты над Алеппо.