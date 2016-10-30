СМИ заявили о применении боевиками химоружия в Алеппо
Ополченцы в сирийском Алеппо сообщили, что боевики используют химическое оружие. По предварительным данным, снарядами с отравляющим газом были обстреляны сирийские военные и ополченцы на юго-западе города.
Название вещества не уточняется. В Алеппо продолжает сохраняться сложная ситуация, боевики интенсивно обстреливают военных и гуманитарные коридоры. Бои идут в районе Аль-Асад, сообщает издание "Ведомости".
Сегодня Минобороны России сообщило, что военные РФ и Сирии уже 13 дней не совершают полеты над Алеппо.
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