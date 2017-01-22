В СБУ заявили о предотвращении покушения на депутата Рады Геращенко

СБУ Украины предотвратила покушение на жизнь депутата Верховной рады, советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

Как уточняется в материале, по подозрению в подготовке покушения были задержаны двое украинских граждан, которые ранее были судимы на территории Крыма и получили досрочное освобождение.

В СБУ заявили, что действия преступников якобы координировал проживающий в Белгороде «бывший гражданин Украины» Андрей Тихонов, воевавший на стороне ЛНР.

Мотивом покушения называется «попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов «Миротворец», а также известен открытыми антироссийскими взглядами и является медийной фигурой», пишет агентство Regnum со ссылкой на украинскую газету «Цензор.нет».

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