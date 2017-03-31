В ДНР заявили о полной неспособности украинской армии вести боевые действия

Украинская армия переживает период деградации и категорически не способно решать какие бы то ни было боевые задачи. Такое заявление сделал заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- На сегодняшний день обстановка в украинской армии складывается так, что ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе она не способна будет вести полномасштабные боевые действия, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Представитель силовых структур самопровозглашенной республики отметил ряд причин, которые привели ВСУ в такое состояние - это и большое количество потерь личного состава в Донбассе, и низкий моральный уровень военнослужащих, и отсутствие надлежащего контроля за материально-технической частью украинской армии.

Факты дезертирства из рядов ВСУ достигли катастрофических масштабов, на складах боеприпасов грубо нарушается техника безопасности, что совершенно точно стало причиной взрыва в одном из крупнейших ракетно-артиллерийских складов в Балаклее Харьковской области, - рассказал Басурин.

Басурин напомнил также, что через короткий промежуток времени после инцидента в Балаклее под Крамоторском якобы из-за столкновения с линиями электропередачи потерпел крушение вертолет Ми-2. По данным командования, на борту находились члены инспекции во главе с начальником отдела ракетно-артиллерийского управления ВСУ. В командовании полагают, что крушение было не случайным.

- Все, что украинские силовики могут делать, это совершать обстрелы мирных городов и сел республики из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, — подчеркнул заместитель командующего оперативного штаба ДНР.

Ранее сообщалось, что ряд украинских военных экспертов, выступая на местных телеканалах, заявили о способности ВСУ в течение суток разгромить российскую армию, если та вторгнется на территорию государства.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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