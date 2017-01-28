СМИ заявили о планах Трампа по борьбе с ДАИШ

Президент США Дональд Трамп поручит подготовить план по борьбе с запрещенной исламской группировкой ДАИШ.

СМИ сообщают, что вскоре такое поручение может поступить в Объединенный комитет начальников штабов ВС США. Чиновники будут должны разработать план в 30-дневный срок, сообщает РИА "Новости".

Сегодня Трамп провел первые официальные переговоры с лидерами пяти стран, среди которых также был российский президент Владимир Путин. Беседа длилась около 45 минут.