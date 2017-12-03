В ФРГ заявили об опасности со стороны детей и жен членов ИГ

Глава федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маассен заявил, что Европе угрожают жены и дети членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ).

Маассен сказал: «Есть дети, которым промывают мозги в «школах ИГ», которые сильно радикализованы. Это проблема для нас, потому что эти дети и подростки иногда могут быть опасны».

Он сообщил, что жившие в районах, подконтрольных ИГ, женщины могут представлять опасность для граждан Европы, передает «Газета.ru».

Ранее стало известно, что немецкая полиция предотвратила теракт на севере страны.

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