В ФРГ заявили об опасности со стороны детей и жен членов ИГ

Глава федеральной службы защиты конституции Германии Ханс-Георг Маассен заявил, что Европе угрожают жены и дети членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ – запрещена в РФ).

Маассен сказал: «Есть дети, которым промывают мозги в «школах ИГ», которые сильно радикализованы. Это проблема для нас, потому что эти дети и подростки иногда могут быть опасны».

Он сообщил, что жившие в районах, подконтрольных ИГ, женщины могут представлять опасность для граждан Европы, передает «Газета.ru».

Ранее стало известно, что немецкая полиция предотвратила теракт на севере страны.