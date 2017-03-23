В ДНР заявили о непричастности к пожару на складе боеприпасов в Харьковской области
Власти Донецкой народной республики опровергли заявление о том, что пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области Украины является диверсией со стороны ополчения.
- Вооруженные силы ДНР не причастны к этому инциденту, — сказал РИА «Новости» источник в военном ведомстве ДНР.
Ранее глава Министерства обороны Украины Степан Полторак выступил с утверждением, что инцидент на складе боеприпасов является диверсией, к которой могут быть причастны военнослужащие России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии