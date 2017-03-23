В ДНР заявили о непричастности к пожару на складе боеприпасов в Харьковской области

Власти Донецкой народной республики опровергли заявление о том, что пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области Украины является диверсией со стороны ополчения.

- Вооруженные силы ДНР не причастны к этому инциденту, — сказал РИА «Новости» источник в военном ведомстве ДНР.

Ранее глава Министерства обороны Украины Степан Полторак выступил с утверждением, что инцидент на складе боеприпасов является диверсией, к которой могут быть причастны военнослужащие России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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