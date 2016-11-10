В ЦБ заявили о хакерских атаках на крупные банки страны
Ряд крупных российских банков подвергся хакерским атакам средней мощности, говорится в сообщении Банка России со ссылкой на Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
Уточняется, что в атаках участвуют бот-сети, «состоящие из так называемых устройств «интернета вещей», однако нарушение доступности сервисов банков не фиксировалась.
Данные о хакерских атаках направлены в правоохранительные органы и Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, сообщает RT.
О том, какие именно банки подверглись хакерским атакам, не сообщается.
Следующая новость В Севастополе задержаны украинские разведчики-диверсанты
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии