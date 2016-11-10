В ЦБ заявили о хакерских атаках на крупные банки страны

Ряд крупных российских банков подвергся хакерским атакам средней мощности, говорится в сообщении Банка России со ссылкой на Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.

Уточняется, что в атаках участвуют бот-сети, «состоящие из так называемых устройств «интернета вещей», однако нарушение доступности сервисов банков не фиксировалась.

Данные о хакерских атаках направлены в правоохранительные органы и Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, сообщает RT.

О том, какие именно банки подверглись хакерским атакам, не сообщается.