В ЛНР заявили о готовящемся наступлении украинских силовиков
Украинская армия стягивает силы для возможного нового наступления на Донбассе. Об этом заявил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
По его словам, наступление готовится в районе Авдеевки и Дебальцево. С этой целью из Харьковской области вышла большая колонна военной техники ВСУ, включающая в себя танки, самоходные артиллерийские установки, системы залпового огня «Град» и «Ураган».
Марочко отметил, что Славянска колонна разделилась. Одна ее часть отправилась к Авдеевке, вторая – к населенному пункту Мироновский, передает ТАСС.
Эскалация конфликта на Донбассе началась некоторое время назад. Ополченцы предложили план урегулирования ситуации, согласованный с ОБСЕ. Однако украинская сторона его проигнорировала.
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