РФ заявила об участившихся хакерских атаках

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что попытки взлома информационных систем России участились. По его словам, внешние силы пытаются нанести ущерб электронным данным.

Патрушев отмечает, что в отношении РФ предпринимаются хакерские атаки. Кроме того, неизвестные пытаются проникнуть в базы с персональными данными россиян, сообщает "Интерфакс". По словам Николая Патрушева, Россия призывает другие страны к ответственному поведению в киберпространстве. Секретарь Совбеза РФ отмечает, что США обвиняют Москву в хакерских атаках, но при этом значительная часть серверов с данными россиян располагается на американской территории.

– Широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют, – сказал Патрушев.