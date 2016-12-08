ФАС заявила о переводе дела против Google в уголовно-правовую плоскость
Глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев заявил о том, что административное дело в отношении американской компании Google, которая обвиняется в нарушениях закона о свободе конкуренции, переведена в уголовно-правовую плоскость.
- Мы уже подали соответствующие иски на принуждение к исполнению решения по Google. Сейчас находимся в этой стадии. Они оспаривают все наши решения по прежним штрафам. Ну, пусть делают. А мы тем временем переходим в плоскости неисполнения решений, - цитируют Артемьева «Ведомости».
ФАС также подала в суд иск о принудительном исполнении предписания компанией Google.
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