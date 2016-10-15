МИД РФ заявил о снижении продуктивности переговоров с США о разоружении

Российские дипломаты заявили о снижении эффективности контактов с Вашингтоном по вопросам разоружения. По мнению представителей МИД РФ, по сравнению с прошлым годом интенсивность взаимодействия существенно снизилась.

– Они достаточно активные — и двусторонние контакты, и в рамках пятерки. Хотя они и менее продуктивные в нынешнем году, пожалуй, нежели чем в предыдущие годы, – рассказал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

При этом в МИД отмечают регулярность взаимодействия, сообщает RT.