СКР заявил о намерении привлечь Яценюка к уголовной ответственности

Следственный комитет России (СКР) заявил, что владеет доказательствами участия экс-премьера Украины Арсения Яценюка в вооруженных столкновениях 1994 и 1995 годах. Также он подозревается в пытках и расстрелах российских военных в Грозном в 1995 году.

Яценюк объявлен в международный розыск по обвинению в совершении особо тяжких преступлений, сообщает Коммерсант.ru. СКР отправил соответствующие материалы в Интерпол и намерен добиваться уголовной ответственности для бывшего премьера Украины.

Министр юстиции Украины Павел Петренко отметил, что Интерпол «не будет обращать внимания на откровенные глупости, придуманные больным воображением российских пропагандистов, и откажет в удовлетворении этого обращения».

27 марта Ессентукский городской суд заочно арестовал Яценюка. Он был обвинен в бандитизме и умышленном убийстве российских военных в первую чеченскую кампанию.