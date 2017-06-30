Завтрак с замглавы МВД Украины ушел с молотка за копейки

Завтрак с замглавы МВД Украины Анастасией Деевой был продан на аукционе за 383 доллара, сообщается на странице аукциона ProZorro в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что участница аукциона купила завтрак с 25-летней чиновницей за 423 тысячи долларов, однако она отказалась платить эту сумму, заявив, что ошиблась.

В результате свидание с молодой замминистра получил Владислав Солошенко.

Завтрак с 25-летней Деевой выставили на аукцион 13 июня всего 100 гривен, сообщает Life.