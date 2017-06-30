Завтрак с замглавы МВД Украины ушел с молотка за копейки
Завтрак с замглавы МВД Украины Анастасией Деевой был продан на аукционе за 383 доллара, сообщается на странице аукциона ProZorro в социальной сети Facebook.
Ранее сообщалось, что участница аукциона купила завтрак с 25-летней чиновницей за 423 тысячи долларов, однако она отказалась платить эту сумму, заявив, что ошиблась.
В результате свидание с молодой замминистра получил Владислав Солошенко.
Завтрак с 25-летней Деевой выставили на аукцион 13 июня всего 100 гривен, сообщает Life.
Следующая новость В Москве выпало рекордное количество осадков
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии