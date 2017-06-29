Завтрак с замглавы МВД Украины продан за 10 тысяч гривен

Аукцион, на который был выставлен завтрак с 25-летней замминистра внутренних дел Украины Анастасией Деевой, выиграл некий Солошенко Владислав, готовый заплатить за него 10 тысяч 10 гривен.

Ранее на странице электронной площадки государственных публичных закупок ProZorro в Facebook сообщалось, что победительницей аукциона стала участница, пообещавшая заплатить 11 миллионов гривен. Однако позднее она заявила, что допустила ошибку и отказалась платить эту сумму.

В результате, согласно правилам аукциона, лот перешел следующему участнику.

Организаторы аукциона пообещали направить вырученные средства на приобретение медицинского оборудования для детской клиники.