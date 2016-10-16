Завтра начнется наступление иракских военных на Мосул
Наступление иракских военных на Мосул начнется завтра. Город в течение нескольких лет находится под контролем ИГИЛ (запрещена в РФ).
Второй по величине города Ирака Мосул с 2014 года остается главным оплотом террористической группировки. Иракские военные и их союзники, в том числе народное ополчение, в последнее время готовились к решающему наступлению.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что, по его данным, операция иракской армии и военизированных формирований иракских курдов (пешмерга) по освобождению Мосула может начаться 19 октября, напоминает РИА Новости.
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