Завтра Google представит свой первый смартфон
Компания Google Inc. представит завтра в Сан-Франциско свои первые собственные смартфоны. Гаджеты, дизайн которых был разработан непосредственно Google, будут выпускаться под брендом корпорации.
Раньше Google в основном производила устройства лишь для демонстрации собственного программного обеспечения. Выпуск мобильных устройств под собственным брендом обусловлен желанием развиваться в новом для компании направлении.
Смартфоны Google могут составит конкуренцию высокотехнологичным устройствам Apple и Samsung, которые сейчас находятся в верхнем ценовом сегменте рынка, сообщает «Интерфакс».
О цене новинки не сообщается.
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