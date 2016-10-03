Завтра Google представит свой первый смартфон

Компания Google Inc. представит завтра в Сан-Франциско свои первые собственные смартфоны. Гаджеты, дизайн которых был разработан непосредственно Google, будут выпускаться под брендом корпорации.

Раньше Google в основном производила устройства лишь для демонстрации собственного программного обеспечения. Выпуск мобильных устройств под собственным брендом обусловлен желанием развиваться в новом для компании направлении.

Смартфоны Google могут составит конкуренцию высокотехнологичным устройствам Apple и Samsung, которые сейчас находятся в верхнем ценовом сегменте рынка, сообщает «Интерфакс».

О цене новинки не сообщается.