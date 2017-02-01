Заводы по утилизации мусора начнут строить в Подмосковье через два года
Заводы по утилизации мусора начнут строить в Подмосковье в 2019 году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его словам, в Подмосковье определили два главных направления. - Первое – это обращение с отходами. Принята федеральная программа «Чистая страна», по которой мы продолжим закрывать и рекультивировать полигоны», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Воробьева.
Губернатор также отметил, что Кулаковский полигон Чеховского района будет закрыт в 2018 году.
Вторым направлением Воробьев назвал восстановление лесов, отметив, что нашествие короеда-типографа прекратилось.
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