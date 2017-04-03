На заводе в Верхнем Тагиле произошел взрыв

На одном из заводов Верхнего Тагила произошел взрыв котла для переплавки металла, за которым последовал пожар.

Площадь возгорания составляет около 60 квадратных метров. Работу пожарным затрудняет отсутствие поблизости источника воды.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек и пострадали еще трое. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает агентство URA.RU.