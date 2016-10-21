На заводе в США произошла утечка опасных химикатов
На заводе в американском городе Атчисоне (штат Канзас) произошла утечка ядовитых химикатов. 18 человек обратились за медицинской помощью.
Авария произошла на заводе MGP Ingredients Inc, производящем продукты из пшеницы. Сотрудники по ошибке смешали два химиката не в том резервуаре, запущенная химическая реакция привела к образованию облака газа над городом.
Какие конкретно вещества попали в воздух неизвестно. Сейчас параметры в атмосфере над городом вернулись к норме, сообщает РИА Новости.
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