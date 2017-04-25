Завод в Липецкой области из-за аварии затопил город соком

На знаменитом заводе «PepsiСo» в городе Лебедянь Липецкой области обрушилась кровля, в результате чего на прилегающую улицу вылилось несколько тонн сока.

Уточняется, что обрушение кровли произошло у складского помещения на площади 300 кв. метров. Есть пострадавшие.

Житель города Лебедянь активно постят фотографии с места событий, подтверждающие реки сока, текущие по улицам города.

Предварительное время окончания первоочередных работ — 15:00, отмечает РБК.

Компании принадлежат заводы «Лебедянский» в Липецкой области, «Троя-Ультра» в Санкт-Петербурге и замороженное строительство завода в Бердске. В России и СНГ действуют более 15 филиалов.

Продукция компании: соки и нектары «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», «Тропикана» (международный бренд компании PepsiCo) «Привет» (ранее производился на ОАО «Прогресс»), сокосодержащий напиток «Frustyle», морсы «Северная ягода».

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