Зависимость от соцсетей передается по наследству

Специалисты рассмотрели данные свыше 8,5 тысяч человек, которые имеют детей-близнецов. Как оказалось, наследственные факторы на 39 процентов определяют зависимость от видеоигр и на 24 процента от соцсетей.

Соответствующими итогами ученые поделились с журналистами. Они также отметили сходство интересов близнецов со своими родственниками, - сообщает «ФАН».

Однако специалисты предостерегли, что данная зависимость не влияет на испытуемых, у которых срабатывает собственная предрасположенность.