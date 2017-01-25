Зависимость от соцсетей передается по наследству
Специалисты рассмотрели данные свыше 8,5 тысяч человек, которые имеют детей-близнецов. Как оказалось, наследственные факторы на 39 процентов определяют зависимость от видеоигр и на 24 процента от соцсетей.
Соответствующими итогами ученые поделились с журналистами. Они также отметили сходство интересов близнецов со своими родственниками, - сообщает «ФАН».
Однако специалисты предостерегли, что данная зависимость не влияет на испытуемых, у которых срабатывает собственная предрасположенность.
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