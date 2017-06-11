Завершился Первый Чемпионат Мира по практической стрельбе из карабина

11 июня в парке "Патриот" рядом с Кубинкой прошел финальный день ЧМ по практической стрельбе из карабина, который Россия в этом году приняла впервые.

Членство нашей страны в Международной конфедерации практической стрельбы было утверждено 30 октября 1999 года, а в декабре 2007 года практическая стрельба официально была признана видом спорта в Российской Федерации. Президентом Федерации практической стрельбы России (ФПСР) является Виталий Крючин.

В 2013-м году Россия оказалась единственной страной, выполнившей все требования к стрелковому объекту для проведения Чемпионата мира и получила право на проведение первого соревнования по карабину.

Как сообщило агентство ТАСС, Министерство обороны России, курирующее парк культуры и отдыха "Патриот", приняло решение угостить участников первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина двумя 30-килограммовыми тульскими пряниками в форме самоваров. В самом ведомстве журналистам сообщили, что для приготовления этого подарка была применена специальная технология и собственная рецептура.

Чаепитие с гигантскими пряниками состоялось в выставочном центре "Патриот" после финальной церемонии.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Минобороны
Следующая новость Украинский МИД одобрил идею въезда россиян по биометрическим паспортам

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО