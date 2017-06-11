Завершился Первый Чемпионат Мира по практической стрельбе из карабина

11 июня в парке "Патриот" рядом с Кубинкой прошел финальный день ЧМ по практической стрельбе из карабина, который Россия в этом году приняла впервые.

Членство нашей страны в Международной конфедерации практической стрельбы было утверждено 30 октября 1999 года, а в декабре 2007 года практическая стрельба официально была признана видом спорта в Российской Федерации. Президентом Федерации практической стрельбы России (ФПСР) является Виталий Крючин.

В 2013-м году Россия оказалась единственной страной, выполнившей все требования к стрелковому объекту для проведения Чемпионата мира и получила право на проведение первого соревнования по карабину.

Как сообщило агентство ТАСС, Министерство обороны России, курирующее парк культуры и отдыха "Патриот", приняло решение угостить участников первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина двумя 30-килограммовыми тульскими пряниками в форме самоваров. В самом ведомстве журналистам сообщили, что для приготовления этого подарка была применена специальная технология и собственная рецептура.

Чаепитие с гигантскими пряниками состоялось в выставочном центре "Патриот" после финальной церемонии.