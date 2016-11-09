В США завершилось голосование на выборах президента страны

В США закончилось голосование на выборах главы государства. Последние избирательные участки закрылись на Аляске.

Согласно предварительным данным, кандидат от республиканцев Дональд Трамп победил в 31 штате, его соперница от демократов Хиллари Клинтон – в 18. Трампу удалось набрать 244 голоса выборщиков, на долю Клинтон приходится 215 голосов, сообщают «Известия». Для победы в выборах любому из кандидатов необходимо получить 270 голосов выборщиков из 538.