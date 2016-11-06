МЧС завершило активную фазу аварийных работ на месте взрыва в Иваново
Сотрудники МЧС России завершили активную фазу аварийно-спасательных работ на месте обрушения дома в Иваново и приступили к сбору строительного мусора.
По словам собеседника «РИА Новости», территория разрушенного здания расчищена до пола первого этажа. Происходит сбор строительного мусора с целью его дальнейшего вывоза.
Взрыв бытового газа произошел около 4 утра мск в двухэтажном доме на улице Минской в Иваново. В результате шесть человек погибли, еще восемь получили ранения. В здании частично обрушились конструкции. В доме прописаны 19 человек, жили 21 человек, эвакуировано 15 человек.
МЧС России открыло «горячую линию» - по телефону 8(4932)29-91-84 можно узнать о судьбе близких и родственников.
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