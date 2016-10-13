РФ завершила поставку С-300 в Иран

Россия завершила исполнение контракта по поставке зенитно-ракетных комплексов С-300 в Иран. Информацию озвучил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин на выставке ArmHiTec-2016.

По словам Фомина, в Иран поставлены все дивизионы, сообщает "Коммерсантъ". Он также отметил, что переговоры о поставке истребителей "Су" в Иран из России не ведутся, поскольку тема находится под запретом на международном уровне.

– Тегеран может в этом и заинтересован, но все эти темы находятся в настоящее время под международным запретом, – сказал Александр Фомин.