СКР завершил расследование дела Белых
Главное управление по расследованию особо важных дел СКР завершило следственные действия по уголовному делу в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.
По версии следствия, бывший глава региона в 2010-2016 годах получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
Белых и его защита уведомлены об окончании расследования. В ближайшее время им будут предоставлены материалы дела для ознакомления.
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