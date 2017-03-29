СКР завершил расследование дела Белых

Главное управление по расследованию особо важных дел СКР завершило следственные действия по уголовному делу в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

По версии следствия, бывший глава региона в 2010-2016 годах получил взятки на общую сумму 600 тысяч евро за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Белых и его защита уведомлены об окончании расследования. В ближайшее время им будут предоставлены материалы дела для ознакомления.