Завершены основные поисковые работы на месте катастрофы Ту-154
Спасатели завершили основные поисковые работы на месте катастрофы Ту-154 в акватории Черного моря.
По словам источника ТАСС в штабе операции, почти все части фюзеляжа самолета подняты на поверхность.
Корабли, задействованные в операции и в поднятии частей лайнера, начали покидать зону акватории Черного моря.
Самолет ТУ-154 Минобороны РФ 25 декабря вылетел из аэропорта Сочи в Сирию, однако на 20 минуте полета пропал с экранов радаров. На борту находились 92 человека, среди которых военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза и музыканты ансамбля имени Александрова, сообщает «ТВЦ».
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