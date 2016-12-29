Завершены основные поисковые работы на месте катастрофы Ту-154

Спасатели завершили основные поисковые работы на месте катастрофы Ту-154 в акватории Черного моря.

По словам источника ТАСС в штабе операции, почти все части фюзеляжа самолета подняты на поверхность.

Корабли, задействованные в операции и в поднятии частей лайнера, начали покидать зону акватории Черного моря.

Самолет ТУ-154 Минобороны РФ 25 декабря вылетел из аэропорта Сочи в Сирию, однако на 20 минуте полета пропал с экранов радаров. На борту находились 92 человека, среди которых военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза и музыканты ансамбля имени Александрова, сообщает «ТВЦ».