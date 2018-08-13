США завели на Петра Порошенко несколько уголовных дел

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили раскрыл информацию об уголовных делах в США, заведенных на президента Украины Петра Порошенко.

Он заявил, что речь идет о его офшорных счетах президента Украины, открытых им на территории США. Они и стали предметом уголовного досье на Петра Порошенко со стороны американских властей, отмечает «Народные новости».

Напомним, что Михаилу Саакашвили запретили въезд на территорию украинского государства до 2021 года.

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