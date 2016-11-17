В МО завели около 4 тысяч дел на таксистов-нелегалов

С начала года в Московской области проведено свыше полутора тысяч мероприятий по борьбе с нелегальными таксистами. В результате заведено более 3,7 тысячи дел.

Наибольшее количество нарушений выявлено в Одинцовском и Щелковском районах, Мытищах и Королеве, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минтранса МО.

В большинстве случаев водители были уличены в отсутствии требуемых для осуществления пассажирских перевозок документов, в непрохождении проверок состояния здоровья и техсостояния машин, а также невыдаче пассажирам чеков.